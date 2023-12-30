النيجر.. الآلاف يحتفلون بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد

وشارك في التجمع رئيسا وزراء كل من بوركينا فاسو ومالي، اللذان وصلا إلى البلاد، حسب بيان للمجلس الوطني للدفاع عن الوطن النيجر على شبكة "إكس"، للتعبير عن الدعم لسلطات النيجر، علماً بأن الدول الثلاث أعضاء في تحالف دول الساحل الذي تم تشكيله حديثاً.