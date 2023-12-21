"البنك الدولي" يتوقّع أن تتسبّب حرب غزة في عودة الاقتصاد اللبناني لحالة الركود

وأضاف: أنه "مع اندلاع الصراع الحالي من المتوقّع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل في احتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت الإنفاق السياحي. وعلى وجه التحديد، من المتوقّع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين "-0.6%" و"-0.9%" وفقًا لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي".