الغابون.. بدْء محاكمة زوجة الرئيس المخلوع بتهمة غسيل الأموال

كما نشروا صورًا لعشرات الحقائب، جميعها من الحجم الكبير، كانت مليئة برزم الأموال، عُثر عليها في مكاتب السيدة الأولى ونجل الرئيس، لافتين إلى أنه أثناء تحقيقٍ فتحه الجيش الغابوني، قال سكرتير مكتب السيدة الأولى: إن الأموال تابعة لما سماه "الخلية المالية" في مكتب "سيلفيا بونغو".