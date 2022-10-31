إيران تعقد محاكمات علنية لـ 1000 متظاهر بتهم "التخريب"

ونقلت "تسنيم" عن كبير القضاة في إقليم طهران، أنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة، في محكمة ثورية".