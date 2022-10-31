إيران تعقد محاكمات علنية لـ 1000 متظاهر بتهم "التخريب"

ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية، اليوم (الاثنين)، أن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد.
ونقلت "تسنيم" عن كبير القضاة في إقليم طهران، أنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة، في محكمة ثورية".
وبين أن المحاكمات ستجري بشكل علني هذا الأسبوع، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتستمر الاحتجاجات، في أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، على الرغم من التحذيرات الشديدة والمتزايدة، ومطالبة الحرس الثوري السبت الماضي المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.