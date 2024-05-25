أكثر من 35900 شهيد فلسطيني منذ بدء حرب غزة

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم السبت، الذي يصادف اليوم 232 لبدء الحرب على غزة، أن حصيلة الضحايا جراء المعارك في قطاع غزة ارتفعت إلى 35903 شهداء و80420 جريحًا؛ مشيرة إلى أنه ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم؛ بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".