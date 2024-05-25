أكثر من 35900 شهيد فلسطيني منذ بدء حرب غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 35900 فلسطيني، بعد تسجيل استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: إن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و130 جريحًا.
وأضافت الوزارة في بيانها اليوم السبت، الذي يصادف اليوم 232 لبدء الحرب على غزة، أن حصيلة الضحايا جراء المعارك في قطاع غزة ارتفعت إلى 35903 شهداء و80420 جريحًا؛ مشيرة إلى أنه ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم؛ بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وكانت مصادر فلسطينية محلية، قد أفادت صباح اليوم السبت بشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورًا، كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتيْ دير البلح وخان يونس.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد عدد من الفلسطينيين وجُرِح آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت بعدد من المواقع في قطاع غزة.