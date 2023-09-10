الهند تدعو مجموعة العشرين لقمة افتراضية.. نوفمبر المقبل

وأصدرت المجموعة، السبت، إعلانًا للقادة أحجم عن انتقاد روسيا؛ بسبب الحرب، لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع، داعيًا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.