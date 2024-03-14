ردًا على تصاعد جرائم الكراهية.. بريطانيا تعتمد تعريفًا جديدًا للتطرف

وينص التعريف الجديد على أن "التطرف هو ترويج أو تعزيز إيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج"، وفقًا لـ"رويترز".