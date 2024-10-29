استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزلين شمال قطاع غزة

وفي السياق، تَواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف تجاه منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا وجباليا والنصيرات ورفح، مخلفًا أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بشكل كثيف تجاه شاطئ مدينة خانيونس جنوب القطاع.