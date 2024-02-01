السودان.. تجدد المعارك بين الجيش "والدعم السريع" في عدة مدن

وتصاعدت أعمدة الدخان من حي جبرة المتاخم لسلاح المدرعات ومنطقة مايو جنوبي الخرطوم، وتزامناً مع هذا القصف سُمع دوي المضادات الأرضية للدعم السريع من شرق وجنوب الخرطوم، وفقاً لـ"فرانس برس".