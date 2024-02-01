السودان.. تجدد المعارك بين الجيش "والدعم السريع" في عدة مدن

تجددت العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، اليوم (الخميس)، حيث قصفت طائرات الجيش المسيرة، مواقع للدعم السريع في منطقة شرق النيل وحي العمارات والجريف.
وتصاعدت أعمدة الدخان من حي جبرة المتاخم لسلاح المدرعات ومنطقة مايو جنوبي الخرطوم، وتزامناً مع هذا القصف سُمع دوي المضادات الأرضية للدعم السريع من شرق وجنوب الخرطوم، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي مدينة أم درمان، قصفت مدفعية الجيش و"المسيرات"، تمركزات للدعم السريع بمنطقة أم درمان القديمة.
وفي ولاية الجزيرة، قصفت مقاتلات الجيش مواقع لقوات الدعم السريع في شرقي مدينة ود مدني، وتجمعاتها بالقرب من جامعة القرآن الكريم في منطقة أبو قوتة شمال غرب مدينة ود مدني.