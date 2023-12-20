ماليزيا تحظر على سفن "إسرائيل" الرسوّ في موانيها

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستفرض حظراً على جميع السفن المملوكة لـ"إسرائيل"، والتي ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك أي سفن متوجهة إلى "إسرائيل"، ما سيمنعها الرسوّ في موانيها.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم، في بيان، بأن الحظر سيسري على الفور، ويأتي رداً على سلوك إسرائيل في صراعها مع "حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال المكتب: "هذه العقوبة هي رد على ممارسات "إسرائيل" التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة المستمرة والوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
وأثار القصف الإسرائيلي المستمر لغزة في أعقاب هجمات حركة "حماس" في 7 أكتوبر، مسيرات حاشدة في ماليزيا ووضع ضغوطاً سياسية داخلية على رئيس الوزراء.