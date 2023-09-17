مستوطنون يقتحمون "الأقصى" .. والاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم (الأحد)، المسجد الأقصى، في حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، التي بدأت أمس.