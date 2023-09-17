مستوطنون يقتحمون "الأقصى" .. والاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم (الأحد)، المسجد الأقصى، في حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، التي بدأت أمس.
وأوضحت "وفا" أن شرطة الاحتلال أعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد، ونشرت مئات الجنود على أبواب المسجد، وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة.
من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان ، بأنه منذ ساعات الصباح، شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاماً.