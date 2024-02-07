أطفال غزة ما بين جوع ومرض وبرد.. يواجهون الموت باللعب والأمل

وتخبرنا الأرقام المفزعة بأنه يُقتل طفل كل 15 دقيقة من بين كل 100 طفل يعيش في غزة، ونحو 11.500 طفل لقوا ربهم من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؛ إذ تبلغ نسبة الأطفال القتلى 43% من نسبة أعداد الوفيات الناجمة عن الحرب في غزة، فيما هناك ما يقرب من 9 آلاف طفل مصاب بإصابات جسيمة.