الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل دخانية على نساء وأطفال بالقنيطرة

شهدت الساعات الماضية اعتداءً جديدًا، إذ أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل دخانية على مجموعة من النساء والأطفال أثناء وجودهم بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة السوري، بينما كانوا يجمعون الفطر البري.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت النساء والأطفال في ريف القنيطرة الشمالي، وهي منطقة اعتاد الجيش الإسرائيلي التوغل فيها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح التقرير أن القوة الإسرائيلية المعتدية كانت مؤلفة من سيارتين عسكريتين، إحداهما من نوع «هايلكس» والأخرى من نوع «هامر»، حيث أطلقت القنابل الدخانية باتجاه المدنيين دون سابق إنذار.
ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم واحد من توغل قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، اعتقلت خلاله شابين لعدة ساعات قبل الإفراج عنهما.
كما توغلت قوة إسرائيلية، أمس، داخل بلدة جملة في ريف درعا الغربي، حيث انتشرت الآليات العسكرية في عدد من أحياء البلدة، قبل أن تعتقل شابين من سكانها.
وأفاد مراسل «سانا» بأن دورية للاحتلال، مؤلفة من ست سيارات عسكرية، دخلت البلدة فجرًا ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة، اعتقلت خلالها شابين، قبل أن تنسحب لاحقًا من المنطقة.
وأضاف أن التوغل ترافق مع انتشار للآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية، ما تسبب بحالة من القلق بين الأهالي.
وتأتي هذه التوغلات في سياق تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث تطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وشددت دمشق على مطالبتها الدائمة بـ**«انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من أراضيها»**، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري «باطلة ولا أثر قانوني لها وفقًا للقانون الدولي»، كما دعت المجتمع الدولي إلى «اتخاذ ما يلزم لردع ممارسات الاحتلال».