"مئات الآلاف خرجوا في المدن الكبرى والقرى".. احتجاجات واسعة تعصف بفرنسا

شلت إضرابات النقل مترو باريس ومستودعات الحافلات، مما تسبب في اضطرابات كبيرة للمواطنين، وقبل الفجر، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق مستودع حافلات في العاصمة، بينما تصاعدت الاشتباكات في مدن مثل نانت وليون، ولم تقتصر الإضرابات على النقل، بل امتدت إلى المدارس والصناعات، مما يعكس استياءً واسعًا من سياسات الحكومة، وناديا بلهوم، إحدى العاملات المضربات، وصفت الوضع قائلة: "الناس يعانون، تكاليف المعيشة ترتفع، ولا يوجد ما يكفي من المال"، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".