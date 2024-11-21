بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه.. ما العقوبة المتوقعة على "نتنياهو"؟

وتقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا، وتختص بالنظر في قضايا جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جرائم العدوان، ويُفسر النظام الأساسي للمحكمة تلك الجرائم، بأنها الأشد خطورة، وموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.