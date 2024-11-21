بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه.. ما العقوبة المتوقعة على "نتنياهو"؟

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قراراً تاريخياً بإصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشملت جرائم الحرب ضد كليهما استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و"غيرها من الأفعال غير الإنسانية".
ورأت "المحكمة": "وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب"، وأنهما "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة".
وتقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا، وتختص بالنظر في قضايا جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جرائم العدوان، ويُفسر النظام الأساسي للمحكمة تلك الجرائم، بأنها الأشد خطورة، وموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
ويبقى السؤال ماذا سيحدث في حال اعتقال رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق؟ وما العقوبات المنتظرة؟
يجيب الفصل الحادي عشر من لائحة "المحكمة" على تلك النقطة بالتحديد، إذ مع نهاية المحاكمة يقرر قضاة "الجنائية الدولية" ما إن كان الشخص المتهم مذنباً أم لا.
وفي حال إدانة المتهم، وإعلانه مذنباً، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويبين الفصل الحادي عشر أنه يجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.