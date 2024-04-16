للمرة الأولى منذ 18 شهرًا.. وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني يجريان مباحثات أمنية

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني دونغ جون، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم (الثلاثاء) أول محادثات بين وزيري دفاع القوتين العظميين منذ نحو 18 شهرًا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في بيان أن المسؤولين ناقشا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي.
وأضاف "رايدر" أن "أوستن" أكد أهمية احترام حرية الملاحة في البحار وخصوصًا في بحر الصين الجنوبي.
وبيّن أن "أوستن" ناقش الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف بشأن كوريا الشمالية وأهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وتأتي مكالمة الوزيرين، التي استمرت أكثر من ساعة بقليل، بينما يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بكين خلال وقت لاحق من هذا الشهر.
وتعمل واشنطن وبكين على توسيع الاتصالات وتخفيف التوترات بين البلدين.
وتوقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين منذ أغسطس 2022، عندما علقت بكين التنسيق بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تعلن الصين أنها تابعة لها.