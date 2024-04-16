للمرة الأولى منذ 18 شهرًا.. وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني يجريان مباحثات أمنية

وتوقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين منذ أغسطس 2022، عندما علقت بكين التنسيق بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تعلن الصين أنها تابعة لها.