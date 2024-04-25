"التعاون الإسلامي" تعقد الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي في غامبيا

ويقدم الأمين العام، خلال القمة، تقريرًا يستعرض أبرز الأنشطة والبرامج والمشاريع التي قامت بها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما سيصدر عن الدورة الـ15 بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المعروضة على القمة، وقرار بشأن فلسطين والقدس الشريف، وإعلان بانجول.