على هامش قمة المناخ.. الرئيس المصري يلتقي نظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني

وتفصيلاً، بحث الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن في المجالات كافة، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة.