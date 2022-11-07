على هامش قمة المناخ.. الرئيس المصري يلتقي نظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وتفصيلاً، بحث الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن في المجالات كافة، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة.
وتناولت المباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجهود المشتركة للبلدَيْن لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستويَيْن الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث سُبل وآفاق تدعيم أُطر التعاون الثنائي بين البلدَيْن في شتى الأصعدة.