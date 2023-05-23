بعد اقتحام الكوماندوز لها.. "مسيرات" أوكرانية تقصف بيلغورود الروسية

وأوضح "غلادكوف" على "تلجرام"، أن "هذه الهجمات، التي وقعت في غريفورون، عاصمة منطقة تحمل الاسم ذاته، وقرية بوريسوفكا، لم تتسبب بسقوط ضحايا"، وفقاً لـ"فرانس برس".