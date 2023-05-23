بعد اقتحام الكوماندوز لها.. "مسيرات" أوكرانية تقصف بيلغورود الروسية

استهدفت عدة هجمات بمسيّرات اليوم (الثلاثاء)، منازل ومبنى إداريًا في منطقة بيلغورود الروسية، التي استُهدفت بتوغل نفّذه مسلّحون من أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.
وأوضح "غلادكوف" على "تلجرام"، أن "هذه الهجمات، التي وقعت في غريفورون، عاصمة منطقة تحمل الاسم ذاته، وقرية بوريسوفكا، لم تتسبب بسقوط ضحايا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن "عملية التطهير التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات الأمن متواصلة" في غريفورون في منطقة بيلغورود، وأن "قوات الأمن تقوم بكل ما هو ضروري".
وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس أن مجموعة مسلحة "تخريبية" (كوماندوز) دخلت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، ما دفعها الى إعلان نظام "لمكافحة الإرهاب" واجلاء المدنيين في محاولة لصد هذا الهجوم الجديد على أراضيها.