قافلة تضم أمريكيين تصل إلى ميناء بورتسودان

ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص في القافلة، لكنها أشارت إلى أن مئات الأمريكيين غادروا السودان، إضافة إلى الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم عبر جسر جوي أقامه الجيش قبل أسبوع.