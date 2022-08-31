الرئيس العراقي يشدّد على إجراء انتخابات مبكّرة للخروج من الأزمة والكاظمي يلوّح بالاستقالة

شدّد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجاً للأزمة" السياسية في بلاده، خاصة عقب التطورات الخطيرة التي أدّت إلى مقتل عشرات الأشخاص.
وأشار برهم؛ إلى أن هذه الانتخابات "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، دون أن يحدّد موعدها.
ويتفق مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولاً، فيما لوّح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الفوضى والصراع.
عدَّ الرئيس العراقي أن المخرج من الأزمة السياسية التي يتخبط فيها العراق منذ مدة، والتي زادت حدتها مع مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكاتٍ عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، هو إجراء انتخابات تشريعية مبكّرة، ما "يمثل مخرجاً للأزمة"، حسب تعبيره.