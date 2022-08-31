الرئيس العراقي يشدّد على إجراء انتخابات مبكّرة للخروج من الأزمة والكاظمي يلوّح بالاستقالة

ويتفق مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولاً، فيما لوّح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الفوضى والصراع.