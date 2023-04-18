بعد بيع مخزون الطوارئ.. احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بأدنى مستوى منذ 40 عامًا

وفكرت الحكومة الأمريكية في إنشاء مخزون نفط استراتيجي عام 1944، إلا أن بناءه لم يتحقق إلا سنة 1977، إثر المقاطعة النفطية التي فرضتها بعض الدول العربية على الولايات المتحدة في أكتوبر 1973، بعد ذلك قامت الحكومة الأمريكية باستيراد النفط وتخزينه في مغاور ملحية في تكساس ولويزيانا.