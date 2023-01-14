بعد توعُّدها طهران.. بريطانيا تُعاقِب المدعي العام الإيراني جزاءً على إعدام "أكبري"

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم (السبت): إن بلاده فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني؛ عقابًا على إعدام إيران لـ"علي رضا أكبري"، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وقال "كليفرلي": "إن العقوبات على المدعي العام الإيراني تعكس اشمئزازنا من إعدام "علي رضا أكبري"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت السلطة القضائية في إيران، في وقت سابق اليوم، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، الذي شَغل من قبلُ منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا؛ فيما توعدت لندن طهران بأن إعدام "أكبري" لن يمر دون رد.