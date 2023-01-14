بعد توعُّدها طهران.. بريطانيا تُعاقِب المدعي العام الإيراني جزاءً على إعدام "أكبري"

وأعلنت السلطة القضائية في إيران، في وقت سابق اليوم، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، الذي شَغل من قبلُ منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا؛ فيما توعدت لندن طهران بأن إعدام "أكبري" لن يمر دون رد.