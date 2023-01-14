العالم

بعد توعُّدها طهران.. بريطانيا تُعاقِب المدعي العام الإيراني جزاءً على إعدام "أكبري"

"كليفرلي" أعرَبَ عن اشمئزازه من تنفيذ الحكم
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
سبق
سبق

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم (السبت): إن بلاده فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني؛ عقابًا على إعدام إيران لـ"علي رضا أكبري"، الذي يحمل الجنسية البريطانية.

وقال "كليفرلي": "إن العقوبات على المدعي العام الإيراني تعكس اشمئزازنا من إعدام "علي رضا أكبري"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت السلطة القضائية في إيران، في وقت سابق اليوم، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، الذي شَغل من قبلُ منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا؛ فيما توعدت لندن طهران بأن إعدام "أكبري" لن يمر دون رد.

إيران
وزير الخارجية البريطاني
جيمس كليفرلي
المدعي العام الإيراني
علي رضا أكبري

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