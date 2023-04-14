ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن.. تنطلق اليوم

وفي المرحلة الثالثة سيتم نقل 106 أسرى من الحوثيين من مأرب إلى صنعاء، مقابل 88 مختطفاً وأسيراً من صنعاء إلى مأرب بينهم الصحفيون الأربعة المختطفون منذ سنوات والمحكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى ثلاثة من أقارب نائب الرئيس السابق علي صالح، وفق المصدر.