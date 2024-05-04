نقف على الجانب الخطأ للتاريخ.. دبلوماسية أمريكية تكشف دوافعَ استقالتها من وزارة الخارجية

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية المستقيلة: "بعد هجمات حماس كان الجميع يستعدون نوعًا ما، ويقولون: يا إلهي، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كانوا يعلمون بوضوح أنه سيكون هناك رد فعل قوي، لكنني لا أعتقد أن أحدًا توقّع أن النتيجة ستكون 34 ألف قتيل وظروف مجاعة".