رئيس حلف قبائل حضرموت: الدولة ستحاسب المقصرين ونعفو عن المسيئين.. ونثمّن دعم السعودية

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، استجابة لطلب الحكومة اليمنية والمملكة، في حين زعم المجلس الانتقالي أن قوة من "درع الوطن" ستنتشر في المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا، وهو ما نفاه محافظ حضرموت، مؤكدًا أن الانتقالي لا يزال يحشد قواته، ويسعى إلى بث الفوضى بدلًا من التجاوب مع جهود التهدئة.