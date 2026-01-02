رئيس حلف قبائل حضرموت: الدولة ستحاسب المقصرين ونعفو عن المسيئين.. ونثمّن دعم السعودية

أكد رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، أن الحلف يرحّب بجميع أبناء المحافظة دون استثناء، مشددًا على أن "الحقد ليس من طباع الحضارم"، ولا مجال للانتقام، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة والعفو عن كل من أساء أو ألحق ضررًا بمشروع حضرموت.
وأشار بن حبريش إلى أن الدولة ستحاسب القادة العسكريين والمدنيين الذين خانوا مسؤولياتهم، مؤكدًا أن الانتصارات التي تحققت مؤخرًا جاءت بفضل "رجال حضرموت الأوفياء".
وأشاد في حديثه بمواقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، معتبرًا أنها أسهمت بشكل مباشر في الوصول إلى هذه النتائج، كما ثمّن الدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن حضرموت تردّ الوفاء بالوفاء، وأن مواقف المملكة ستظل راسخة في ذاكرة أبنائها.
ويأتي هذا التصريح في سياق متوتر بعد الهجوم المباغت الذي شنه المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة مطلع ديسمبر الماضي، في خطوة اعتُبرت منعطفًا جديدًا في الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عقد.
وكانت الرياض قد دعت المجلس الانتقالي مرارًا إلى الانسحاب من الأراضي التي استولى عليها مؤخرًا، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية الثلاثاء الماضي تنفيذ ضربات جوية استهدفت شحنة أسلحة قادمة من الإمارات إلى الانتقالي، وفقًا لما نقلته قناة "العربية نت".
وفي أعقاب ذلك، أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، استجابة لطلب الحكومة اليمنية والمملكة، في حين زعم المجلس الانتقالي أن قوة من "درع الوطن" ستنتشر في المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا، وهو ما نفاه محافظ حضرموت، مؤكدًا أن الانتقالي لا يزال يحشد قواته، ويسعى إلى بث الفوضى بدلًا من التجاوب مع جهود التهدئة.