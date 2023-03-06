رسميًا.. "كيليتشدار أوغلو" مرشحًا رئاسيًا للطاولة السداسية في انتخابات تركيا القادمة

وتابع أن "هناك ناجين من الزلزال ليس لديهم مأوى أو خيمة حتى الآن"، في إشارة منه إلى ما أطلق عليه "تقصير" الحكومة والسلطات المعنية في التعامل مع تداعيات الكارثة الطبيعية التي حلّت بالبلاد يوم السادس من فبراير الماضي، كاشفًا أن "الناجين من الزلزال في بعض المناطق يواجهون مشكلة في تأمين مياه الشرب وهذه كلها تحديات ستُسهم في تحديد الفائز بانتخابات 14 مايو المقبل".