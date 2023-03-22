"النقل السورية": العدوان الإسرائيلي شل الحركة في مطار حلب الدولي مؤقتًا

أعلنت وزارة النقل السورية عن إجراء إصلاحات في مطار حلب الدولي بسبب توقفه عن الخدمة بشكل مؤقت، عقب استهداف إسرائيلي طال المطار فجر الأربعاء.
وقال بيان وزارة النقل المؤسسة العامة للطيران المدني: "بعد تقييم الفِرَق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم؛ تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية؛ مما يُسَبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".
وأكد البيان أن الكوادر والفِرَق المختصة باشرت العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار.
ولفت إلى أنه تم تحويل كل الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاريْ دمشق واللاذقية، لحين الانتهاء من هذه الأعمال.
وأوضحت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق من اليوم، أن طائرات إسرائيلية قد أغارت فجر اليوم الأربعاء على مطار حلب الدولي شمال سوريا؛ مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.
وقال مصدر عسكري: "حوالى الساعة 3:55 من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا محيط مطار حلب الدولي؛ مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".