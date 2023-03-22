"النقل السورية": العدوان الإسرائيلي شل الحركة في مطار حلب الدولي مؤقتًا

وقال مصدر عسكري: "حوالى الساعة 3:55 من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا محيط مطار حلب الدولي؛ مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".