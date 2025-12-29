"ترامب" يلوّح بضرب إيران عسكريًا ويشترط نزع سلاح حماس قبل إعادة إعمار غزة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بدعم تنفيذ ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، في حال واصلت تطوير منشآتها النووية، مؤكدًا استعداده للتدخل العسكري بشكل سريع إذا لزم الأمر.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارالاغو بفلوريدا، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "أسمع أن إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددًا، وإذا كانوا يفعلون ذلك، فسنضربها مرة أخرى".
وأضاف: "سأدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية"، داعيًا طهران إلى التوصل إلى اتفاق.
وفي الشأن الفلسطيني، طالب ترامب حركة حماس بالتخلي عن سلاحها، مؤكدًا أنه يأمل في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة".
وأشار إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ قريبًا، مضيفًا: "سنفعل كل ما في استطاعتنا لاستعادة رفات آخر رهينة".
وفيما يتعلق بعلاقات إسرائيل الإقليمية، قال ترامب: "آمل أن يصبح نتنياهو على وفاق مع سوريا"، لافتًا إلى أنه سيناقش معه أيضًا ملف تركيا خلال اللقاء.
واختتم ترامب بالقول: "هناك خمسة موضوعات رئيسية سأبحثها مع نتنياهو، وقد سويت ثلاث قضايا خلال خمس دقائق من بداية الاجتماع".