"ترامب" يلوّح بضرب إيران عسكريًا ويشترط نزع سلاح حماس قبل إعادة إعمار غزة

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارالاغو بفلوريدا، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "أسمع أن إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددًا، وإذا كانوا يفعلون ذلك، فسنضربها مرة أخرى".