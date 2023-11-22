"إسرائيل" تستهدف مقارّ عسكرية لـ"حزب الله" في محيط دمشق

في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي السوري، أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما "إسرائيل" من اتجاه الجولان السوري، واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.