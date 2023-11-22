"إسرائيل" تستهدف مقارّ عسكرية لـ"حزب الله" في محيط دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 4 انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت "حزب الله" اللبناني، دوّت في محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن غارات استهدفت مزرعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد دخول سيارتين، وأسفرت عن انفجار مولد كهربائي وبراميل مازوت كانا داخل المزرعة الواقعة بين السيدة زينب ومنطقة البحدلية قرب معامل الدفاع، ومحيط مطار دمشق الدولي، وسط تصاعد كثيف للدخان.
وأشار إلى أنه ضمن المناطق المستهدفة تنتشر مقارّ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وبيّن المرصد أن الدفاعات الجوية السورية حاولت التصدي للغارات الإسرائيلية.
في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي السوري، أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما "إسرائيل" من اتجاه الجولان السوري، واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.