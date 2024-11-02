حال الخسارة.. "كلمات ترامب" تُثير المخاوف في أمريكا وولاية واشنطن تستعد بالحرس الوطني

وفي كل تجمُّع انتخابي، كان ترامب يحث أنصاره على منحه نصراً "أكبر من أن يتم التلاعب به"، ويقول لهم إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي إذا قام الديمقراطيون بتزوير الانتخابات.