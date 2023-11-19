توقف عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة عن العمل لليوم الخامس بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود

وجاء في البيان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ أن غرفة عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة متوقفة عن العمل لليوم الخامس على التوالي، بسبب عدم توفر الكهرباء ونفاد الوقود من كافة المولدات وانعدام الوقود من كافة مرافق الجمعية في القطاع، وأهمها مستشفى الأمل؛ وانقطاع الكهرباء والمياه، إضافة لتوقف القدرة التشغيلية لـ 16 مركبة إسعاف من أصل 22؛ نتيجة انتهاء الوقود وصعوبة التواصل بين مركبات الإسعاف ــ بسبب عدم توفر الكهرباء لشحن بطاريات الأجهزة اللاسلكية لمدة 36 ساعة.