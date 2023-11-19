توقف عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة عن العمل لليوم الخامس بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود

أصدر المركز العربي للاستعداد للكوارث، التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، بياناً صحفياً رصد فيه دخول 3 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر وقود إلى غزة اليوم 19 نوفمبر 2023م.
وجاء في البيان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ أن غرفة عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة متوقفة عن العمل لليوم الخامس على التوالي، بسبب عدم توفر الكهرباء ونفاد الوقود من كافة المولدات وانعدام الوقود من كافة مرافق الجمعية في القطاع، وأهمها مستشفى الأمل؛ وانقطاع الكهرباء والمياه، إضافة لتوقف القدرة التشغيلية لـ 16 مركبة إسعاف من أصل 22؛ نتيجة انتهاء الوقود وصعوبة التواصل بين مركبات الإسعاف ــ بسبب عدم توفر الكهرباء لشحن بطاريات الأجهزة اللاسلكية لمدة 36 ساعة.
وألمح البيان إلى توقف خدمة 101 وهو رقم الاتصال بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نتيجة انقطاع شبكات الاتصال، وتوقف طواقم الإسعاف التابعة للجمعية المتبقية في غزة، المتواجدة في مستشفى المعمداني عن العمل نتيجة قيام قوات الاحتلال بمحاصرة المستشفى بشكلٍ كامل؛ وأن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بغزة قتل على إثره أكثر من 200 شخص، أيضًا تم تدمير 4 مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة .
وذكر البيان أن الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد غادرت لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
كما ذكر البيان أن عدد النازحين في مستشفى الأمل، ومقر الجمعية بخانيونس بلغ 12 ألف نازح، يواجهون معاناة شديدة بسبب عدم وجود كهرباء وماء منذ 6 أيام؛ ووفق تقارير الصليب الأحمر قُتل حوالي 1000 فلسطيني خلال آخر 24 ساعة؛ كما استشهد الصحفيان ساري منصور وحسونة سليم" في قصف على مخيم البريج، وهناك مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.
ووفق البيان، فإن المدير العام للمستشفيات بغزة كشف أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلاً من الخُدج؛ فيما أعلنت الصحة العالمية عن وجود 60 ألف إصابة بالتهابات رئوية و35 ألفًا بالتهاب الجهاز الهضمي منذ بدء الحرب.