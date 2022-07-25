تضخم تاريخي.. إلى أين تأخذ تكاليف المعيشة متقاعدي بريطانيا؟!

قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن البريطانيين الأكبر سنًّا سيُضطرون للعمل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وبحسب الصحيفة، نقلًا عن بيانات من مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، قالت إنه خلال العام الماضي كانت هناك زيادة في النشاط الاقتصادي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا؛ إذ كان هناك 116 ألف شخص يعملون أو يبحثون عن عمل.
وأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في السكان النشطين اقتصاديًّا يمثلها الرجال الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "المزيد والمزيد من المتقاعدين يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر فقرًا حاليًا من أي وقت مضى، وثقة المستهلك في أدنى مستوياتها على الإطلاق، والقوة الشرائية تتراجع كل شهر".
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني؛ سجل التضخم السنوي في البلاد في أبريل أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982، وشكّل 9٪ مقابل 7٪ في الشهر السابق له، وفي يوليو وصل التضخم إلى 9.4٪.
وارتفعت أسعار المستهلك البريطاني بنسبة 2.5٪ في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ في مارس.