تضخم تاريخي.. إلى أين تأخذ تكاليف المعيشة متقاعدي بريطانيا؟!

وبحسب الصحيفة، نقلًا عن بيانات من مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، قالت إنه خلال العام الماضي كانت هناك زيادة في النشاط الاقتصادي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا؛ إذ كان هناك 116 ألف شخص يعملون أو يبحثون عن عمل.