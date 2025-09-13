"خنق اقتصاد بوتين".. ترامب يهدد بفرض جمارك 100% على الصين بسبب النفط الروسي

في تهديد علني، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، من باسكينج ريدج بولاية نيوجيرسي، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وقف شراء النفط الروسي فورًا، مهددًا بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين بسبب استمرارها في استيراد البترول من روسيا. ويرى ترامب أن هذه الخطوات ستُسرّع إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، عبر قطع مصادر تمويل الحرب الروسية وتعزيز موقف الناتو التفاوضي.