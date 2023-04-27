الصين تتهم أمريكا بتعمد تصعيد التوترات في "البحر الجنوبي"

اتهمت وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الخميس) الولايات المتحدة بتعمد تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في: "إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في بحر الصين الجنوبي وتؤدي عمداً إلى تصعيد التوترات الإقليمية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وجاءت تصريحات المتحدث رداً على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية و"الأنشطة الاستفزازية" لبكين في بحر الصين الجنوبي.
في سياق متصل، حذرت الخارجية الصينية واشنطن من "إثارة" مواجهة مع كوريا الشمالية.