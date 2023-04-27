الصين تتهم أمريكا بتعمد تصعيد التوترات في "البحر الجنوبي"

وجاءت تصريحات المتحدث رداً على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية و"الأنشطة الاستفزازية" لبكين في بحر الصين الجنوبي.