إسبانيا تعتقل شبكة إجرامية تستغل المهاجرين غير الشرعيين

أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصاً في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية، استغلت عمالاً مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.
وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا معظمهم مواطنون مغاربة، وأن الموقوفين من جنسيات مختلفة من دون تحديدها، وفقاً لت"فرانس برس".
وأضافت أن عمليات التوقيف جرت في ملقة في الأندلس.
وهناك سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط، الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية، وقد جرى إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة.