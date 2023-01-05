إسبانيا تعتقل شبكة إجرامية تستغل المهاجرين غير الشرعيين

أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصاً في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية، استغلت عمالاً مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.