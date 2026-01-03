مصر تدعو إلى التهدئة في اليمن وتؤكد دعم الحوار لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة

وأكد البيان أن الحل يكمن في تقديم رؤية شاملة تُعالج جذور الأزمة، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، مجددًا الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والمنطق، وتحقيق التهدئة وضبط النفس، وتجنّب أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن والاستقرار.