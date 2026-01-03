مصر تدعو إلى التهدئة في اليمن وتؤكد دعم الحوار لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل في اليمن، وانعكاساته السلبية على أمن واستقرار البلاد والمنطقة ككل، مؤكدة متابعتها الدقيقة للتطورات الجارية على الساحة اليمنية.
وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم، موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني.
وأكد البيان أن الحل يكمن في تقديم رؤية شاملة تُعالج جذور الأزمة، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، مجددًا الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والمنطق، وتحقيق التهدئة وضبط النفس، وتجنّب أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن والاستقرار.
كما شددت مصر على أهمية دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز مسارات الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب اليمني، بما يحفظ الثوابت الوطنية، ويعزز وحدة الموقف، ويحمي الأمن القومي العربي.
وأشارت إلى استمرارها في العمل مع الأطراف المعنية من خلال قنوات الاتصال المختلفة، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.