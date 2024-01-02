مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إصابة 11 شخصًا من جراء عمليات قصف القوات الأوكرانية المقاطعة.
وفي التفاصيل، قال غلادكوف: "للأسف الشديد، قُتل شخص في بيلغورود، وهو رجل كان يقود سيارة عندما انفجرت قذيفة بجانبه. وقد قتل على الفور متأثرًا بجراحه".
وأضاف بأن إحدى القذائف سقطت على مبنى سكني؛ فأُصيب رجل بشظايا في الرأس والأطراف العلوية؛ وخضع لعملية جراحية.
وفي وقت لاحق تم نقل زوجته وابنه إلى المستشفى، وكانا في حالة صدمة، ويعانيان ارتجاجًا دماغيًّا. وأُصيب 7 أشخاص آخرين في سوق للسيارات، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 17 صاروخًا أوكرانيًّا من طراز "فيلخا" فوق مقاطعة بيلغورود.
وتعرضت مدينة بيلغورود يوم السبت الماضي لهجمة عشوائية بصواريخ وقنابل عنقودية. وأسفر الحادث عن مقتل 24 شخصًا من المدنيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.