مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود الروسية

وفي وقت لاحق تم نقل زوجته وابنه إلى المستشفى، وكانا في حالة صدمة، ويعانيان ارتجاجًا دماغيًّا. وأُصيب 7 أشخاص آخرين في سوق للسيارات، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى، وفقًا لـ "روسيا اليوم".