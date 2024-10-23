تصاعد التوتر: إسرائيل تستهدف جنوب لبنان وحزب الله يرد بقصف تل أبيب بصواريخ باليستية

في تصعيد عسكري لافت، وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق غاراته على لبنان، مستهدفًا مواقع لحزب الله في الجنوب.
وأعلن مقتل 70 من أفراد الحزب، بينهم 3 قادة بارزين، إضافة إلى تدمير بنية تحتية عسكرية. بينما أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 19 قتيلاً وأكثر من 35 جريحًا في غارات على النبطية وبعلبك الهرمل، وفقًا لتقارير سكاي نيوز عربية.
في المقابل، رد حزب الله بإطلاق صواريخ على قاعدة غليلوت في تل أبيب، كما استهدف عمق المدينة بصاروخين باليستيين. وأعلن الجيش الإسرائيلي تصديه لمقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه شمال ووسط البلاد.
ويشير محللون إلى أن إسرائيل تستهدف "المعالم الحضارية والتاريخية" للبنان، خصوصًا في مدينة صور، في محاولة لطمس هويتها الثقافية.
وأضاف المحللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لفرض واقع جديد في جنوب الليطاني عبر المفاوضات تحت النار، في محاولة لإخلاء المنطقة من السلاح والمسلحين بعمق 50 كيلومترًا.