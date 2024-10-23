تصاعد التوتر: إسرائيل تستهدف جنوب لبنان وحزب الله يرد بقصف تل أبيب بصواريخ باليستية

وأعلن مقتل 70 من أفراد الحزب، بينهم 3 قادة بارزين، إضافة إلى تدمير بنية تحتية عسكرية. بينما أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 19 قتيلاً وأكثر من 35 جريحًا في غارات على النبطية وبعلبك الهرمل، وفقًا لتقارير سكاي نيوز عربية.