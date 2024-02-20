"حماس": كل ما يصدر عن قيادات الحركة بالخارج يتم بالتنسيق مع "السنوار"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال يوم السبت، إنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناءً على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حماس ضربٌ من ضروب الخيال، مضيفًا أنه لا طائل من استكمال المفاوضات ما لم تغير حماس مطالبها.