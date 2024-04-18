إسرائيل تسحب جيشها من مخيم النصيرات في وسط غزة

وقال: "بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء، وما زال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتمّ إخراجهم بعد".