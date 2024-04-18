إسرائيل تسحب جيشها من مخيم النصيرات في وسط غزة

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم "الخميس"، باكتمال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأضاف الدفاع المدني، في بيان: أن جيش الاحتلال خلّف عددًا من الشهداء إثر عملية عسكرية استمرّت 8 أيام متواصلة.
وقال: "بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء، وما زال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتمّ إخراجهم بعد".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إنهاءَ العملية التي استهدفت أطراف مخيم النصيرات.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات، أسفرت عن وقوع 520 ضحية ما بين قتيل وجريح ومفقود، خلال أسبوع.