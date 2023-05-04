روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط بمُسَيرة.. وسماع دوي انفجارات في كييف

وفي أوكرانيا، سُمِع دوي انفجارات في كييف وأوديسا؛ بحسب ما ذكره النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، عبر تلغرام؛ فيما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف تفعيل الدفاعات الجوية، ودعا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابورويجيا يوري مالاشكو، الناسَ إلى "البقاء في أماكن آمنة لحين انتهاء حالة التأهب الجوي".