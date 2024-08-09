"إبادة مليونَيْ فلسطيني".. دعوة أممية للتحقيق مع وزير إسرائيلي ومحاكمته!

وأضاف "سموتريتش"، في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين، وسط إسرائيل: "نحن نجلب المساعدات إلى القطاع؛ لأنه لا يوجد خيار آخر"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليونَيْ مدني جوعًا حتى لو كان ذلك مبررًا وأخلاقيًّا لكي تتم إعادة رهائننا".