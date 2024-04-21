روسيا تصد هجوماً أوكرانياً على ميناء سيفاستوبول في القرم

أعلن حاكم منطقة سيفاستوبول المُعين من قبل روسيا ميخائيل رازفوجايف، اليوم (الأحد)، أن القوات الروسية صدت هجوماً صاروخياً مضاداً للسفن على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم.