روسيا تصد هجوماً أوكرانياً على ميناء سيفاستوبول في القرم

أعلن حاكم منطقة سيفاستوبول المُعين من قبل روسيا ميخائيل رازفوجايف، اليوم (الأحد)، أن القوات الروسية صدت هجوماً صاروخياً مضاداً للسفن على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم.
وقال "رازفوجايف" عبر قناته على "تيلجرام": "صباحاً، صدت القوات على إحدى السفن في الجانب الشمالي هجوماً بصاروخ مضاد للسفن، واندلع حريق صغير بسبب الشظايا التي سقطت، وتم إخماده على الفور"، وفقاً لـ"رويترز".
وتقع مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها في عام 2014، وتوجد فيها قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي.