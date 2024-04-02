"لن يمر دون رد".. الرئيس الإيراني يعلق على "قصف القنصلية الموجع والأعنف"

وكانت طائرات حربية يُشتبه في أنها إسرائيلية قد قصفت القنصلية الإيرانية في سوريا أمس الاثنين، وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن 7 مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.