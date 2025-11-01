"فاينانشال تايمز": تصريحات ترامب النووية تستهدف الضغط على روسيا والصين

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استئناف التجارب النووية تمثل محاولة للضغط على روسيا والصين، وليست تحولاً جوهرياً في سياسة واشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أنه أصدر توجيهات لإجراء تجارب نووية “على قدم المساواة” مع الدول المالكة لبرامج مماثلة، مؤكداً أن التنفيذ سيبدأ فوراً.
وقالت إن هذا التوجه يمثل انعطافة كاملة عن مواقفه السابقة التي كانت تركز على مفاوضات نزع السلاح. ونقلت عن داريل كيمبال المدير التنفيذي لمنظمة Arms Control Association، قوله إن قرار ترامب متناقض وقد يشعل سباق تجارب نووية جديداً.
وأضافت أن النائبة دينا تيتوس عن ولاية نيفادا حذّرت من خطر الإشعاعات وتدمير البيئة، بينما أكد الكرملين عبر المتحدث دميتري بيسكوف أن وقف التجارب لا يزال سارياً، في حين حذّر روبرت فلويد من منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من أن أي تجربة جديدة ستقوّض الأمن والاستقرار الدوليين.