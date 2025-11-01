"فاينانشال تايمز": تصريحات ترامب النووية تستهدف الضغط على روسيا والصين

وأضافت أن النائبة دينا تيتوس عن ولاية نيفادا حذّرت من خطر الإشعاعات وتدمير البيئة، بينما أكد الكرملين عبر المتحدث دميتري بيسكوف أن وقف التجارب لا يزال سارياً، في حين حذّر روبرت فلويد من منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من أن أي تجربة جديدة ستقوّض الأمن والاستقرار الدوليين.