الأمم المتحدة: 181 عاملًا في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

أكدت الأمم المتحدة أن عددًا كبيرًا من العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية قُتلوا في قطاع غزة. وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الثلاثاء: إن ما لا يقل عن 390 عاملًا في مجال الإغاثة الإنسانية فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم في جميع أنحاء العالم عام 2024، بينهم 181 قُتلوا في غزة.
وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يتغاضى عن هذا في وقت أصبحت فيه الاعتداءات على عمال الإغاثة والأشخاص الذين يحاولون تقديم المساعدة أمرا روتينيا".
وأفاد أن اليوم يوافق اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحييه العالم في 19 أغسطس من كل عام، مشيرًا إلى مقتل العديد من العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 22 شهرًا. وشدد على أن عمال الإغاثة في غزة يخاطرون بأنفسهم بشجاعة من أجل بقاء الآخرين، كما يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.