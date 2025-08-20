الأمم المتحدة: 181 عاملًا في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

وأفاد أن اليوم يوافق اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحييه العالم في 19 أغسطس من كل عام، مشيرًا إلى مقتل العديد من العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 22 شهرًا. وشدد على أن عمال الإغاثة في غزة يخاطرون بأنفسهم بشجاعة من أجل بقاء الآخرين، كما يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.