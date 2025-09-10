"ترامب اكتفى بتوبيخ نتنياهو على هجوم قطر".. غياب العقاب الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة العدوان

وعلى الرغم من استياء ترامب العلني من الهجوم على قطر، حيث قال: "كنت غير راضٍ جدًا عن كل جانب منه"، إلا أن تصريحاته لم تترجم إلى إجراءات ملموسة، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول ترامب النأي بنفسه عن الهجوم، مشيرًا إلى أنه "قرار نتنياهو" وليس قراره، وبينما وبّخ نتنياهو أشاد ضمنيًا بجرأته، مما يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على إسرائيل، وهذا التسامح يرسل رسالة واضحة: يمكن لنتنياهو مواصلة سياساته العدوانية دون عواقب، سواء في قطر أو في غزة، حيث تستمر الانتهاكات ضد المدنيين.