السودان.. طرفا الصراع في الجنينة بدارفور يوقعان وثيقة لوقف الأعمال العدائية

أفادت مصادر لقناة العربية بأن طرفي الصراع في الجنينة بإقليم دارفور بغرب السودان وقعا وثيقة لوقف الأعمال العدائية.
وتفصيلاً، يعاني إقليم دارفور، من أزمة إنسانية ومجتمعية خلفتها اشتباكات حادة بين قبائل محلية متناحرة في بعض المناطق، وبين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق أخرى، مما يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الدامية التي شهدها الإقليم عام 2003، وتسببت في مقتل الآلاف ونزوح ملايين.
ومن جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القتال في إقليم دارفور بأنه "مروع"، وقال "المجتمع ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن تسليح نفسها".
ومنذ الاثنين الماضي، قتل حوالي 100 شخص في غرب دارفور، بحسب الأمم المتحدة، كما تتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود في السودان، سيلفان بيرون.
وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى "الصراع القبلي المسلح" تسبب في تدمير مستشفى الجنينة الرئيس، وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة".