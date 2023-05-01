السودان.. طرفا الصراع في الجنينة بدارفور يوقعان وثيقة لوقف الأعمال العدائية

وتفصيلاً، يعاني إقليم دارفور، من أزمة إنسانية ومجتمعية خلفتها اشتباكات حادة بين قبائل محلية متناحرة في بعض المناطق، وبين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق أخرى، مما يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الدامية التي شهدها الإقليم عام 2003، وتسببت في مقتل الآلاف ونزوح ملايين.