ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على غزة إلى 37877

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 268 على التوالي، إلى 37877 شهيدًا، ونحو 86969 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 43 فلسطينيًّا وإصابة 111 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ مؤكدة وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.
في السياق ذاته، حذرت مستشفيات قطاع غزة من توقف أقسامها والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة جراء نفاد الوقود؛ داعية المؤسسات المعنية إلى ضرورة التدخل لإدخال الوقود اللازم ومولدات الكهرباء وقطع الغيار.